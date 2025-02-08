Бывший тренер Фьюри рассказал о будущем Усика

Бывший тренер британского супертяжа Тайсона Фьюри, его дядя Питер Фьюри рассказал, каким видит будущее украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует Boxing King Media:

"Он великолепен, не правда ли? Усик победил всех супертяжеловесов, так что вы должны сказать, что он самый лучший. Я не знаю, кто остался для него, с кем он будет драться дальше.

Усик отличается от других боксерским IQ, отличными кондициями, он очень хороший стратег, очень умный боксер. Усик заслужил свои лавры. Я не знаю, с кем ему драться. Не думаю, что много бойцов, способных что-то с ним показать" – сказал Фьюри.