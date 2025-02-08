Канело отреагировал на предложение разделить ринг с Полом

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес прокомментировал слухи по поводу организации его поединка против блоггера Джейка Пола. Слова Канело цитирует The Ring.

"Эй, ребята, не обращайте внимания на этого проклятого ютюбера. Я просто сражаюсь с настоящими бойцами... никакого дерьма с Канело! Давайте – поехали" – сказал Сауль.