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Канело отреагировал на предложение разделить ринг с Полом

Бокс

Прекрасный ответ

Канело отреагировал на предложение разделить ринг с Полом

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес прокомментировал слухи по поводу организации его поединка против блоггера Джейка Пола. Слова Канело цитирует The Ring.

"Эй, ребята, не обращайте внимания на этого проклятого ютюбера. Я просто сражаюсь с настоящими бойцами... никакого дерьма с Канело! Давайте – поехали" – сказал Сауль.

Напомним, что ранее Пол высмеял Альвареса в соцсетях.

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Канело Альварес Джейк Пол
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