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Канело отреагировал на предложение разделить ринг с Полом
Прекрасный ответ
Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес прокомментировал слухи по поводу организации его поединка против блоггера Джейка Пола. Слова Канело цитирует The Ring.
"Эй, ребята, не обращайте внимания на этого проклятого ютюбера. Я просто сражаюсь с настоящими бойцами... никакого дерьма с Канело! Давайте – поехали" – сказал Сауль.
Напомним, что ранее Пол
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