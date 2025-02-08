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Дэвис – о бое против Беринчика: Я никогда не соревновался против такого стиля бокса

Бокс
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Будет интересный поединок

Дэвис – о бое против Беринчика: Я никогда не соревновался против такого стиля бокса

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский легковес Кейшон Дэвис поделился своими ожиданиями от поединка против украинского чемпиона по версии WBO Дениса Беринчика. Его слова цитирует The Ring:

"Я очень взволнован, это "Мэдисон-сквер-гарден". Нью-Йорк – мой второй дом. У меня там семья, поэтому я готов приехать туда ради них. Это легендарное место. И теперь, когда я сражаюсь там за свой первый титул чемпиона мира, это значит для меня еще больше.

Беринчик – непобедим, никто не хочет потерять свой рекорд без поражений. Он идет на бой после своей величайшей победы, которая была против Эммануэля Наваррете. У него гораздо больше опыта, чем у меня. Я должен отнять титул у него.

Я никогда не соперничал против такого стиля бокса, как у него. Это что-то новое для меня. Но если вам понравилось мое последнее сражение, вас ждет то же самое – замечательное шоу, адский поединок, который вы не сможете пропустить.

Чувствую себя очень сильным, мотивированным. Ничто не может отвлечь меня от моей цели – стать чемпионом мира 14 февраля. Я чувствую себя отлично, я готов устроить шоу.

Я могу думать только о своем титуле чемпиона мира. Все зависит от того, как я нокаутирую Беринчика – тогда стану одним из тех великих имен, с которыми захотят драться" – сказал Дэвис.

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