Кличко рассказал, почему не провел бой-реванш против Джошуа

Легенда супертяжелого веса, украинец Владимир Кличко рассказал, почему не провел поединок-реванш против британца Энтони Джошуа.

"Матч-реванш был прописан в контракте. Да, мы имели пункт о реванше. Но тогда мне пришлось принять очень много решений. Я просто не могу рассказать вам все. Было принято решение о завершении карьеры. Сейчас, оглядевшись, я могу сказать, что это было сделано правильно" – сказал Владимир.