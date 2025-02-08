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Кличко рассказал, почему не провел бой-реванш против Джошуа
Рациональное решение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда супертяжелого веса, украинец Владимир Кличко рассказал, почему не провел поединок-реванш против британца Энтони Джошуа.
"Матч-реванш был прописан в контракте. Да, мы имели пункт о реванше. Но тогда мне пришлось принять очень много решений. Я просто не могу рассказать вам все. Было принято решение о завершении карьеры. Сейчас, оглядевшись, я могу сказать, что это было сделано правильно" – сказал Владимир.
Напомним, ранее Кличко
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