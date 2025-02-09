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Чисора уверенно победил Валлина в своем последнем поединке в Манчестере
Это было ярко
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Супертяж Дерек Чисора (36-13; 23 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Манчестере. В поединке против шведа Отто Валлина (26-3; 14 КО) британец одолел своего оппонента единогласным решением судей.
В течение всего боя Чисора доминировал над своим оппонентом, постоянно прессингуя его. В девятом и двенадцатом раундах Валлин побывал в нокдаунах, но в обоих случаях поднимался. В итоге по результату 12 раундов судьи единогласным решением (114-112, 116-110, 117-109) отдали победу Дереку.
Для британца это был последний поединок в Манчестере. Перед прибытием на бой Чисора не сдержал эмоций и заплакал.
An emotional @DerekWarChisora can't hold back the tears ahead of his last-ever fight in the UK ???? #ChisoraWallin | LIVE on @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/BrNCRWyzyY— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) February 8, 2025
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