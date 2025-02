Чисора уверенно победил Валлина в своем последнем поединке в Манчестере

Супертяж Дерек Чисора (36-13; 23 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Манчестере. В поединке против шведа Отто Валлина (26-3; 14 КО) британец одолел своего оппонента единогласным решением судей.

В течение всего боя Чисора доминировал над своим оппонентом, постоянно прессингуя его. В девятом и двенадцатом раундах Валлин побывал в нокдаунах, но в обоих случаях поднимался. В итоге по результату 12 раундов судьи единогласным решением (114-112, 116-110, 117-109) отдали победу Дереку.

Для британца это был последний поединок в Манчестере. Перед прибытием на бой Чисора не сдержал эмоций и заплакал.

