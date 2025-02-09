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Чисора вызвал на бой Усика
Говорит, что готов сражаться
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Британский супертяж Дерек Чисора после
"Я собираюсь распродать Tottenham Hotspur в Лондоне. Хочу позвонить Александру, после чего посмотрим, сможем ли мы провести реванш.
Александр Усик… да, я хочу встретиться с ним. Думаю, что победил в 2020 году. Вы хотите, чтобы я встретился с "Эй Джеем"? Это может произойти. Я хочу Александра Усика прямо сейчас" – сказал Дерек сразу после завершения боя.
Напомним, что ранее Кличко
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