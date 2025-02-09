Чисора вызвал на бой Усика

Британский супертяж Дерек Чисора после победы в поединке против шведа Отто Валлина бросил вызов украинскому чемпиону по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО).

"Я собираюсь распродать Tottenham Hotspur в Лондоне. Хочу позвонить Александру, после чего посмотрим, сможем ли мы провести реванш.

Александр Усик… да, я хочу встретиться с ним. Думаю, что победил в 2020 году. Вы хотите, чтобы я встретился с "Эй Джеем"? Это может произойти. Я хочу Александра Усика прямо сейчас" – сказал Дерек сразу после завершения боя.