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Чисора вызвал на бой Усика

Бокс
Обновлено

Говорит, что готов сражаться

Чисора вызвал на бой Усика

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Дерек Чисора после победы в поединке против шведа Отто Валлина бросил вызов украинскому чемпиону по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александру Усику (23-0; 14 КО).

"Я собираюсь распродать Tottenham Hotspur в Лондоне. Хочу позвонить Александру, после чего посмотрим, сможем ли мы провести реванш.

Александр Усик… да, я хочу встретиться с ним. Думаю, что победил в 2020 году. Вы хотите, чтобы я встретился с "Эй Джеем"? Это может произойти. Я хочу Александра Усика прямо сейчас" – сказал Дерек сразу после завершения боя.

Напомним, что ранее Кличко рассказал, почему не провел бой-реванш против Джошуа.

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