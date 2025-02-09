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Альварес сразится за титул абсолютного чемпиона мира

Бокс
Обновлено

Внесли ясность

Альварес сразится за титул абсолютного чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA и WBO Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) получил своего следующего соперника.

Третьего мая в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияд Канело встретится с обладателем титула IBF Уильямом Скуллом (23-0, 9 KO). Об этом сообщил Глава управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

В случае победы Альвареса его следующим соперником может стать американец Теренс Кроуфорд (41-0; 31 КО).

Напомним, что ранее Чисора вызвал на бой Усика.

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