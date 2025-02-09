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Валлин прокомментировал поражение в поединке против Чисоры

Бокс
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Без шансов

Валлин прокомментировал поражение в поединке против Чисоры

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Шведский супертяж Отто Валлин прокомментировал поражение в поединке против Дерека Чисоры.

"Я нормально. Я разочарован, но это жизнь. Я пытался, но Дерек – жесткий парень как для 41-летнего. Потому я его очень уважаю.

Первый нокдаун? По-видимому, я немного потерял равновесие. По-видимому, он попал по мне, но в то же время я левша, поэтому иногда ноги запутываются, и ты теряешь равновесие. Не знаю, почему я тогда упал. Мне нужно просмотреть запись боя. Чисора – сильный. Он однозначно один из самых мощных панчеров, с которыми я встречался" – сказал Отто.

Напомним, что ранее Чисора вызвал на бой Усика.

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