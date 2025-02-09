Валлин прокомментировал поражение в поединке против Чисоры

Шведский супертяж Отто Валлин прокомментировал поражение в поединке против Дерека Чисоры.

"Я нормально. Я разочарован, но это жизнь. Я пытался, но Дерек – жесткий парень как для 41-летнего. Потому я его очень уважаю.

Первый нокдаун? По-видимому, я немного потерял равновесие. По-видимому, он попал по мне, но в то же время я левша, поэтому иногда ноги запутываются, и ты теряешь равновесие. Не знаю, почему я тогда упал. Мне нужно просмотреть запись боя. Чисора – сильный. Он однозначно один из самых мощных панчеров, с которыми я встречался" – сказал Отто.