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Уайт дал прогноз на бой Дюбуа-Паркер
Резонное мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Диллиан Уайт дал свой прогноз на поединок между чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа и представителем Новой Зеландии Джозефом Паркером.
"Это сложный бой, очень запутанный поединок. Кажется, что у Паркера сейчас дела обстоят хорошо. Я выберу Дюбуа, потому что он идет на хорошей серии, он очень уверен в себе, но Джозеф харош.
Безусловно, победа Паркера над Чжилеем была большим сюрпризом. Честно говоря, я думал, что Чжан легко поразит его, но Паркер поднялся дважды и проделал свою работу. Сейчас у него все отлично, в последних двух боях он хорошо боксировал" – сказал Уайт.
Напомним, что ранее Чисора
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