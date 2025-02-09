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Уайт дал прогноз на бой Дюбуа-Паркер

Бокс
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Резонное мнение

Уайт дал прогноз на бой Дюбуа-Паркер

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Диллиан Уайт дал свой прогноз на поединок между чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа и представителем Новой Зеландии Джозефом Паркером.

"Это сложный бой, очень запутанный поединок. Кажется, что у Паркера сейчас дела обстоят хорошо. Я выберу Дюбуа, потому что он идет на хорошей серии, он очень уверен в себе, но Джозеф харош.

Безусловно, победа Паркера над Чжилеем была большим сюрпризом. Честно говоря, я думал, что Чжан легко поразит его, но Паркер поднялся дважды и проделал свою работу. Сейчас у него все отлично, в последних двух боях он хорошо боксировал" – сказал Уайт.

Напомним, что ранее Чисора вызвал на бой Усика.

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