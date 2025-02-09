  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Белью поделился впечатлениями от победы Чисоры в бою против Валлина
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Белью поделился впечатлениями от победы Чисоры в бою против Валлина

Бокс
Обновлено

Блестящее выступление

Белью поделился впечатлениями от победы Чисоры в бою против Валлина

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший британский боксер Тони Белью поделился своими впечатлениями от победы своего соотечественника Дерека Чисоры в поединке против шведа Отто Валлина.

"Чисора вернул время назад и выполнил задание. Это великая победа. Теперь он заслуживает грандиозного 50-го прощального боя.

Отличная работа. Чемпион, ты проделал невероятную работу. Все поклонники бокса будут тепло вспоминать тебя" – написал Тони на своей странице в Твиттер.

Напомним, что ранее Уайт дал прогноз на сражение Дюбуа-Паркер.

По теме
yellow-arrow
Уайт дал прогноз на бой Дюбуа-Паркер
yellow-arrow
Валлин прокомментировал поражение в поединке против Чисоры
yellow-arrow
Альварес сразится за титул абсолютного чемпиона мира
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости