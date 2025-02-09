Белью поделился впечатлениями от победы Чисоры в бою против Валлина

Бывший британский боксер Тони Белью поделился своими впечатлениями от победы своего соотечественника Дерека Чисоры в поединке против шведа Отто Валлина.

"Чисора вернул время назад и выполнил задание. Это великая победа. Теперь он заслуживает грандиозного 50-го прощального боя.

Отличная работа. Чемпион, ты проделал невероятную работу. Все поклонники бокса будут тепло вспоминать тебя" – написал Тони на своей странице в Твиттер.