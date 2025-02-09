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Белью поделился впечатлениями от победы Чисоры в бою против Валлина
Блестящее выступление
Фото: Getty Images
Бывший британский боксер Тони Белью поделился своими впечатлениями от победы своего соотечественника Дерека Чисоры в поединке против шведа Отто Валлина.
"Чисора вернул время назад и выполнил задание. Это великая победа. Теперь он заслуживает грандиозного 50-го прощального боя.
Отличная работа. Чемпион, ты проделал невероятную работу. Все поклонники бокса будут тепло вспоминать тебя" – написал Тони на своей странице в Твиттер.
Напомним, что ранее Уайт
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