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Кроуфорд обратился к Альваресу и пожелал ему успехов

Бокс
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Джентльменское поведение

Кроуфорд обратился к Альваресу и пожелал ему успехов

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд обратился к объединенному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу и пожелал ему успехов в следующем поединке.

"Канело, успехов в твоем следующем бою. С нетерпением жду, когда стану трехкратным абсолютным чемпионом мира" – написал Кроуфорд на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Уайт дал прогноз на сражение Дюбуа-Паркер.

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Теренс Кроуфорд Канело Альварес
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