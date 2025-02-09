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Кроуфорд обратился к Альваресу и пожелал ему успехов
Джентльменское поведение
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд обратился к объединенному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу и пожелал ему успехов в следующем поединке.
"Канело, успехов в твоем следующем бою. С нетерпением жду, когда стану трехкратным абсолютным чемпионом мира" – написал Кроуфорд на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Уайт
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