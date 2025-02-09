Кроуфорд обратился к Альваресу и пожелал ему успехов

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд обратился к объединенному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу и пожелал ему успехов в следующем поединке.

"Канело, успехов в твоем следующем бою. С нетерпением жду, когда стану трехкратным абсолютным чемпионом мира" – написал Кроуфорд на своей официальной странице в Instagram.