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Диллиан Уайт назвал лучших боксёров в супертяжёлом весе

Бокс

Британец отметил Усика

Диллиан Уайт назвал лучших боксёров в супертяжёлом весе

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт назвал, по его мнению, лучших боксёров дивизиона.

"Очень сложно сказать. Можно назвать (Джозефа) Паркера, (Агита) Кабайела, Мартина Баколе, можно назвать Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, можно назвать всех этих парней… Можно назвать Дюбуа. Фьюри проиграл в близком бою Усику, но Усик — особенный парень", — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Напомним, в настоящий момент титулы WBC, WBA и WBO принадлежат украинцу Александру Усику, титул IBF – британцу Даниэлю Дюбуа.

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