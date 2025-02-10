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Усик во главе. Турки Аль аш-Шейх назвал лучших боксеров современности
Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии составил список из 8 боксеров
Фото: Getty Images
Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх во время беседы с поклонниками на портале Reddit назвал лучших боксёров современности.
Стоит отметить, что один из пользователей попросил Турки составить топ-10 боксёров, но Аль аш-Шейх перечислил только восемь.
Топ-8 боксёром в настоящий момент по мнению Турки Аль аш-Шейха:
1. Александр Усик
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Иноуэ
4. Джервонта Дэвис
5. Артур Бетербиев
6. Шакур Стивенсон
7. Сауль Альварес
8. Дмитрий Бивол
Напомним, что в украинский чемпион супертяжелого веса Александр Усик свой последний бой провел в декабре 2024 года, где одержал победу над Тайсоном Фьюри единогласным решением суддей.
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