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Усик во главе. Турки Аль аш-Шейх назвал лучших боксеров современности

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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии составил список из 8 боксеров

Усик во главе. Турки Аль аш-Шейх назвал лучших боксеров современности

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх во время беседы с поклонниками на портале Reddit назвал лучших боксёров современности.

Стоит отметить, что один из пользователей попросил Турки составить топ-10 боксёров, но Аль аш-Шейх перечислил только восемь.

Топ-8 боксёром в настоящий момент по мнению Турки Аль аш-Шейха:

1. Александр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Иноуэ

4. Джервонта Дэвис

5. Артур Бетербиев

6. Шакур Стивенсон

7. Сауль Альварес

8. Дмитрий Бивол

Напомним, что в украинский чемпион супертяжелого веса Александр Усик свой последний бой провел в декабре 2024 года, где одержал победу над Тайсоном Фьюри единогласным решением суддей.

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Александр Усик Турки Аль аш-Шейх
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