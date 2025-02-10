Ирландский боксер умер в возрасте 28 лет после нокаута

Ирландский боксер Джон Куни умер в возрасте 28 лет. Стоит отметить, что в своем последнем бою, который состоялся 1 февраля боксер получил численные травмы.

Спортсмен проиграл поединок с валлийцем Натаном Хауэллсом в Белфасте. Бой был остановлен в девятом раунде, после чего Куни был госпитализирован и перенёс операцию в связи с внутричерепным кровоизлиянием.

"Мы вынуждены объявить, что после недели, в течение которой он боролся за свою жизнь, Джон Куни, к сожалению, скончался. Мистер и миссис Куни и его невеста Эммалин хотели бы поблагодарить персонал больницы в Белфасте, которые неустанно трудились, чтобы спасти жизнь Джона, а также всех, кто присылал сообщения со словами поддержки", — говорится в заявлении пресс‑службы промоутерской компании, представлявшей интересы Куни.

На счету Куни 11 побед в 12 боях на профессиональном ринге, три из которых он завершил досрочно.