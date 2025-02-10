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Фрэнк Уоррен: Уберите Усика, и Британия станет центром супертяжелого дивизиона в боксе

Бокс

Но сначала нужно найти такого боксера

Фрэнк Уоррен: Уберите Усика, и Британия станет центром супертяжелого дивизиона в боксе

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался по поводу столицы бокса. По его мнению, именно украинский чемпион WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) мешает британским боксерам доминировать в этом спорте.

Слова промоутера приводит Sky Sports Boxing.

"Уберите Усика, и Британия станет центром супертяжелого дивизиона в боксе.

Когда я начинал свою карьеру, в Британии были хорошие боксеры — Генри Купер, Джо Багнер, легенды своего времени, но ни один не стал чемпионом мира. Доминировали американцы.

Сейчас все лучшие супертяжеловесы являются британцами. И с кем бы ни дрался Усик, он будет британцем. 95% лучших боксеров дивизиона — британцы", — рассказал Уоррен.

Напомним, Усик в своем последнем поединке одержал победу над легендарным британским боксером Тайсоном Фьюри.

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