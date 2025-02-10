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Фрэнк Уоррен: Уберите Усика, и Британия станет центром супертяжелого дивизиона в боксе
Но сначала нужно найти такого боксера
Фото: Getty Images
Промоутер Фрэнк Уоррен высказался по поводу столицы бокса. По его мнению, именно украинский чемпион WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) мешает британским боксерам доминировать в этом спорте.
Слова промоутера приводит Sky Sports Boxing.
"Уберите Усика, и Британия станет центром супертяжелого дивизиона в боксе.
Когда я начинал свою карьеру, в Британии были хорошие боксеры — Генри Купер, Джо Багнер, легенды своего времени, но ни один не стал чемпионом мира. Доминировали американцы.
Сейчас все лучшие супертяжеловесы являются британцами. И с кем бы ни дрался Усик, он будет британцем. 95% лучших боксеров дивизиона — британцы", — рассказал Уоррен.
Напомним, Усик в своем последнем поединке одержал победу над легендарным британским боксером Тайсоном Фьюри.
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