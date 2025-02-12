Ветеран Чисора хочет подраться с Усиком. Объясняем, почему это невозможно, и кого выберет украинец для защиты поясов

8 февраля, в Манчестере прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок двух тяжеловесов Дерека Чисоры и Отто Валлина. И казалось бы, что такого в этой вывеске? Просто бой опытного ветерана против боксера, который постоянно находится в "перед топовом статусе". Однако эта встреча все же привлекла к себе взгляды фантов, когда, незадолго до самого поединка, ее статус был повышен почти до претендентского - боксеры соревновались за вторую строчку в рейтинге IBF. И это было очень странное и непонятное решение, ведь Чисора заявлял, что это его последний бой в профессиональной карьере. Именно поэтому турнир и получил соответствующее название - "Последний танец".

Аппетит приходит во время еды. Дерек Чисора "чудит" в своем стиле

Конечно, сюрпризы на этом не закончились. Чего только стоит "эпический" выход американца на ринг, во время которого он чуть не упал. Но самая большая сенсация - неожиданное поражение Валлина против 41-летнего ветерана. На протяжении всей дистанции поединка Дерек на опыте забивал раунд за раундом, но в бою вполне мог наступить переломный момент, когда у Чисоры открылось рассечение. Однако Отто не воспользовался даже этим, попутно дважды побывав в нокдауне. В итоге - победа возрастного американца единогласным решением судей.

Столь уверенная победа над именитым шведом, который не так давно дрался с Энтони Джошуа и выстоял 12 раундов с Тайсоном Фьюри, вероятно, немного затуманила разум Дереку. Вместо красивого прощания на мажорной ноте Чисора решил уточнить у болельщиков, с кем бы они хотели увидеть его следующий поединок, и предложил варианты - Даниэль Дюбуа, Александр Усик и Энтони Джошуа. В этот момент организаторы того боксерского вечера и фанаты на трибунах, видимо, очень удивились, ведь это мероприятие продавалось как прощание американца с боксом.

Так вот, на вопрос ветерана публика дала однозначный ответ: потенциальная встреча с Дюбуа болельщиков не очень вдохновила, а битва с Джошуа и реванш с Усиком были встречены овациями. В тот же вечер Чисора официально заявил, что передумал вешать перчатки на гвоздь. Теперь он хочет довести общее количество боев на профессиональном ринге до 50 (сейчас у него 36-13). Уже на следующий день самый известный боксерский промоутер в мире Фрэнк Уоррен публично сообщил, что готов организовать для британца тот поединок, который он попросит. На этот раз точно прощальный.

Насколько реален реванш между Чисорой и Усиком?

Само собой, что Чисора хотел бы громко хлопнуть дверью. Представьте себе - прощальный поединок в формате титульного боя. С одной стороны, организовать ему реванш с Усиком вполне реально, оглядываясь на то, что у Дерека и Александра получился относительно близкий первый поединок, где британец проиграл хоть и единогласным, но не разгромным решением судей.

Но, с другой стороны, самого Усика этот реванш точно не интересует: во-первых, прошло уже пять лет. За это время украинец превратился из дебютанта супертяжелого дивизиона - в лучшего боксера планеты, а Дерек просто постарел на пять лет... вполне вероятно, что их встреча сейчас может превратиться в откровенное избиение, которое закончится выброшенным полотенцем уже в первых раундах.

Ну и не стоит забывать, что Александр до сих пор не определился с тем, станет ли он дальше боксировать вообще. Видимо, он все же продолжит карьеру, но в таком случае это, вероятно, будет поединок с Даниэлем Дюбуа или Джозефом Паркером, которые через несколько недель проведут поединок в Эр-Рияде. Разумеется, все фанаты ожидают реванша Усик - Дюбуа, но между чемпионами теперь пытается влезть Чисора - согласитесь, вся эта история звучит очень странно...

Но есть ли формальные шансы на то, что американец все же получит титульный бой? Дерек в бою с Валлином отвоевал себе второе место в рейтинге IBF, а эта организация славится очень тщательным соблюдением правил (если у чемпиона есть обязательный претендент, то ему придется защищать титул, или он будет лишен этого пояса). Об этом не даст соврать сам Усик, которому не пошли на уступки и отобрали титул, когда украинец вместо защиты выбрал реванш с Тайсоном. Поэтому, как бы забавно это ни звучало, но Чисора имеет достаточно высокие шансы, чтобы свой юбилейный (прощальный) поединок провести с кем-то из пары Дюбуа/Усиком, а это шанс оформить чемпионство и шикарно попрощаться с боксом.

В любом случае победа Чисоры подарила тяжелому весу новые сценарии для развития событий. Кстати, не стоит забывать и о том, что Дереку вполне могут дать в соперники Энтони Джошуа, которому, после недавнего поражения (от Дюбуа), хотелось бы получить какого-то оппонента с известным именем.

Если не Дерек, то кто?

Ну а напоследок давайте поговорим о том, что нас с вами интересует больше всего. Раз мы уже сказали выше, что Чисора не является оптимальным оппонентом для следующего боя Усика, то логично было бы рассмотреть действительно интересных кандидатов.

Конечно, как мы уже отмечали выше, легче всего сказать: "Усик будет драться с победителем поединка Дюбуа-Паркер". Однако, если победу сенсационно одержит новозеландец, то это будет не лучший вариант для украинца. Все же его медийность и успешность находится на слишком низком уровне, чтобы дорого продать этот бой. Если же победит британец, то мы на 90 процентов увидим вывеску "Усик - Дюбуа 2.0".

Из других сценариев интересным представляется заруба украинца против Мартина Баколе (20-1). Этот огромный по своим габаритам боксер из Конго в последнее время находится на слуху у боксерского сообщества из-за своих одиозных интервью. На них Мартин рассказывает, что спарринговал со всеми топовыми тяжеловесами, и даже утверждает, что укладывал на канвас: и Усика, и Дюбуа, и Джошуа. Почему бы не раскрутить бой вокруг того, сможет ли боец из Конго подтвердить эти громкие заявления не на словах, а на деле.

Ну и последний вариант - китайский ветеран Чжан Чжилей, который уже не один раз за последние несколько лет выражал свое желание встретиться с Усиком в ринге, но, даже несмотря на высокий уровень выносливости, в 41 год он все же вряд ли сможет продемонстрировать Александру серьезный уровень оппозиции. Но, с другой стороны, китаец идеально подойдет Усику, если украинец захочет подобрать себе "безопасного" соперника, чтобы чисто формально провести обязательную защиту. То есть, если Дюбуа - самый интересный вызов, то Чжилей - самый простой путь.

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