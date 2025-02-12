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Теофимо Лопес может провести поединок в бывшей федеральной тюрьме

Бокс

Боксер ведет переговоры о подписании контракта с промоутерами из Саудовской Аравии

Теофимо Лопес может провести поединок в бывшей федеральной тюрьме

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес (21-1, 13 KO) ведёт переговоры о подписании контракта на три поединка с промоутерами из Саудовской Аравии, пишет The Ring.

По данным ресурса, первый поединок в рамках соглашения Лопес может провести летом в бывшей федеральной тюрьме строгого режима Алькатрас. Соперник пока неизвестен.

Теофимо Лопес дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в декабре 2019-го стал чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), в октябре 2020-го — объединённым чемпионом.

В июне 2023 года Лопес стал чемпионом в двух весовых категориях, завоевав титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

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