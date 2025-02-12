Думаю, осталось два года. Александр Усик заговорил о завершении карьеры

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик объявил, что вскоре завершит профессиональную карьеру, однако сначала проведет еще два поединка.

"Я буду драться с тем, кто победит - Джозеф Паркер или Даниэль Дюбуа, нет проблем", - заявил Усик.

"Я думаю, что еще полтора-два года осталось в боксе. Чувствую себя прекрасно. Думаю, что надо подготовиться к двум последним поединкам".

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Напомним, что одним из главных претендентов на бой с Усиком является Даниэль Дюбуа, который 22 февраля проведет поединок с Паркером в рамках турнира Riyadh Season.