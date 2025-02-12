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Затишье перед бурей. Беринчик остается непоколебимым под давлением Дэвиса на дуэли взглядов

Бокс
Обновлено

До боя осталось совсем немного

Затишье перед бурей. Беринчик остается непоколебимым под давлением Дэвиса на дуэли взглядов

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) и непобедимый американец Кейшон Дэвис (12-0, 8 КО) встретились на официальной "битве взглядов" перед своим боем, который состоится 14 февраля в Нью-Йорке.

Во время этого традиционного мероприятия Дэвис не прекращал обмениваться словами с украинским чемпионом, пытаясь психологически повлиять на соперника. Однако Беринчик оставался спокойным и уверенным, демонстрируя готовность к предстоящему поединку. В конце "битвы взглядов" охранникам пришлось развести боксеров, чтобы избежать обострения ситуации.

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Этот бой станет важным испытанием для обоих спортсменов. Беринчик, который защищает свой титул, намерен доказать свое превосходство на ринге, тогда как Дэвис стремится получить первый чемпионский пояс в своей карьере.

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Денис Беринчик
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