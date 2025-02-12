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Затишье перед бурей. Беринчик остается непоколебимым под давлением Дэвиса на дуэли взглядов
До боя осталось совсем немного
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) и непобедимый американец Кейшон Дэвис (12-0, 8 КО) встретились на официальной "битве взглядов" перед своим боем, который состоится 14 февраля в Нью-Йорке.
Во время этого традиционного мероприятия Дэвис не прекращал обмениваться словами с украинским чемпионом, пытаясь психологически повлиять на соперника. Однако Беринчик оставался спокойным и уверенным, демонстрируя готовность к предстоящему поединку. В конце "битвы взглядов" охранникам пришлось развести боксеров, чтобы избежать обострения ситуации.
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Этот бой станет важным испытанием для обоих спортсменов. Беринчик, который защищает свой титул, намерен доказать свое превосходство на ринге, тогда как Дэвис стремится получить первый чемпионский пояс в своей карьере.
THIS JUST GOT PERSONAL ????— Top Rank Boxing (@trboxing) February 12, 2025
A FIERY FACE-OFF FROM NYC. #BerinchykKeyshawn | FEB 14 | @ESPN pic.twitter.com/0y8DEy4qug
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