Затишье перед бурей. Беринчик остается непоколебимым под давлением Дэвиса на дуэли взглядов

Чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) и непобедимый американец Кейшон Дэвис (12-0, 8 КО) встретились на официальной "битве взглядов" перед своим боем, который состоится 14 февраля в Нью-Йорке.

Во время этого традиционного мероприятия Дэвис не прекращал обмениваться словами с украинским чемпионом, пытаясь психологически повлиять на соперника. Однако Беринчик оставался спокойным и уверенным, демонстрируя готовность к предстоящему поединку. В конце "битвы взглядов" охранникам пришлось развести боксеров, чтобы избежать обострения ситуации.

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Этот бой станет важным испытанием для обоих спортсменов. Беринчик, который защищает свой титул, намерен доказать свое превосходство на ринге, тогда как Дэвис стремится получить первый чемпионский пояс в своей карьере.