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Усик вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года

Бокс

В первой десятке пятеро футболистов

Усик вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский профессиональный боксер Александр Усик вошел в топ-10 спортсменов, которые заработали наибольшую сумму денег в 2024 году. Доходы 38-летнего чемпиона в супертяжелом весе (WBC, WBO, WBA и IBO) превысили 100 миллионов долларов.

Таким образом выглядит топ-10 спортсменов с наибольшими доходами за 2024 год по версии Sportico

  • 1. Криштиану Роналду (футбол) — 260 млн долларов
  • 2. Стефен Карри (баскетбол) — 153.8 млн долларов
  • 3. Тайсон Фьюри (бокс) — 147 млн долларов
  • 4. Лионель Месси (футбол) — 135 млн
  • 5. Леброн Джеймс (баскетбол) — 133.2 млн
  • 6. Неймар (футбол) — 133 млн
  • 7. Александр Усик (бокс) — 122 млн
  • 8. Карим Бензема (футбол) — 116 млн
  • 9. Килиан Мбаппе (футбол) — 110 млн
  • 10. Джон Рэм (гольф) — 105.8 млн
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Также напомним, что недавно Александр Усик заговорил о завершении карьеры.

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Источник:
Sportico
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Харьковчанин (Харків)
13.02.2025 в 17:25
Неймар
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Комментарии 1
Харьковчанин (Харків)
13.02.2025 в 17:25
Неймар
Ответить
0
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