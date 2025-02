Усик вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года

Украинский профессиональный боксер Александр Усик вошел в топ-10 спортсменов, которые заработали наибольшую сумму денег в 2024 году. Доходы 38-летнего чемпиона в супертяжелом весе (WBC, WBO, WBA и IBO) превысили 100 миллионов долларов.

Таким образом выглядит топ-10 спортсменов с наибольшими доходами за 2024 год по версии Sportico

????????TOP 100 HIGHEST-PAID ATHLETES: The 4th annual list from @kbadenhausen and Sportico.



- Ronaldo #1 at $260M

- Top 100 total: $6.2B, up 14%

- $4.8B salary/winnings, $1.4B endorsements

- 0 women for 2nd straight year



Full story and methodology: