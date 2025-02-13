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Усик вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года
В первой десятке пятеро футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский профессиональный боксер Александр Усик вошел в топ-10 спортсменов, которые заработали наибольшую сумму денег в 2024 году. Доходы 38-летнего чемпиона в супертяжелом весе (WBC, WBO, WBA и IBO) превысили 100 миллионов долларов.
Таким образом выглядит топ-10 спортсменов с наибольшими доходами за 2024 год по версии Sportico
- 1. Криштиану Роналду (футбол) — 260 млн долларов
- 2. Стефен Карри (баскетбол) — 153.8 млн долларов
- 3. Тайсон Фьюри (бокс) — 147 млн долларов
- 4. Лионель Месси (футбол) — 135 млн
- 5. Леброн Джеймс (баскетбол) — 133.2 млн
- 6. Неймар (футбол) — 133 млн
- 7. Александр Усик (бокс) — 122 млн
- 8. Карим Бензема (футбол) — 116 млн
- 9. Килиан Мбаппе (футбол) — 110 млн
- 10. Джон Рэм (гольф) — 105.8 млн
????????TOP 100 HIGHEST-PAID ATHLETES: The 4th annual list from @kbadenhausen and Sportico.— Sportico (@Sportico) February 12, 2025
- Ronaldo #1 at $260M
- Top 100 total: $6.2B, up 14%
- $4.8B salary/winnings, $1.4B endorsements
- 0 women for 2nd straight year
Full story and methodology: https://t.co/IIRk0fAYUc pic.twitter.com/20lKd6aANh
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Также напомним, что недавно Александр Усик заговорил о завершении карьеры.
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