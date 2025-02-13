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Александр Усик сделал прогноз на бой Дюбуа — Паркер
Шансы почти равны
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о поединке за титул IBF между британцем Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером.
"52 на 48 в пользу Даниэля. Так спрогнозировала моя команда", — сказал Усик в интервью Sky Sports.
В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Паркер победил раздельным решением китайца Чжана Чжилэя.
Поединок Дюбуа — Паркер состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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Источник:TalkSport
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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