Александр Усик сделал прогноз на бой Дюбуа — Паркер

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о поединке за титул IBF между британцем Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером.

"52 на 48 в пользу Даниэля. Так спрогнозировала моя команда", — сказал Усик в интервью Sky Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Паркер победил раздельным решением китайца Чжана Чжилэя.

Поединок Дюбуа — Паркер состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).