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Александр Усик сделал прогноз на бой Дюбуа — Паркер

Бокс

Шансы почти равны

Александр Усик сделал прогноз на бой Дюбуа — Паркер

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о поединке за титул IBF между британцем Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером.

"52 на 48 в пользу Даниэля. Так спрогнозировала моя команда", — сказал Усик в интервью Sky Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Паркер победил раздельным решением китайца Чжана Чжилэя.

Поединок Дюбуа — Паркер состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Александр Усик Джозеф Паркер Дэниэл Дюбуа
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Источник:
TalkSport
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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