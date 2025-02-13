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Усик: Если вы долго занимаетесь боксом, то он становится наркотиком
Александр тренируется ежедневно
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик высказался о зависимости от бокса, формирующейся с годами у спортсменов.
"Бокс, если вы долго им занимаетесь — 10, 15, 20, 25 лет, — становится наркотиком. Если однажды вы не пойдёте на тренировку, то почувствуете себя мёртвым. Так обстоят дела у меня, по крайней мере.
Я тренируюсь каждый день. Хотя я не боксирую ежедневно. Иногда это кроссфит, беговые тренировки. Боксом я занимаюсь только в тренировочном лагере", — приводит слова Усика издание talkSPORT.
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