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Джервонта Дэвис назвал причину из-за которой Василий Ломаченко отказался от боя с ним
Боксеры не смогли договориться о бое
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе американец Джервонта Дэвис высказался в адрес обладателя титула чемпиона мира по версии IBO и IBF в лёгком весе украинца Василия Ломаченко.
"В глубине души я всегда думал, что так и будет. Типа: "Чёрт возьми, Ломаченко был бойцом, с которым мне надо было подраться или с которым меня просили подраться.
Мне казалось, что Василию не нравилось, когда люди говорили, будто он напуган или что-то в этом роде. Это не так. Ломаченко просто стал старше, у него есть дети, и он больше думает о них", — приводит слова Дэвиса издание Marca.
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