Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Денис Беринчик – Кейшон Дэвис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя
Украинский боксер проводит защиту титула
Фото: Top Rank
В Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден" в ночь с 14 на 15 февраля состоится бой, который обещает стать настоящим праздником для любителей бокса. Украинский боксер Денис Беринчик сойдётся в ринге с американцем Кейшоном Дэвисом в поединке, где каждый из бойцов будет пытаться доказать свою непобедимость.
Беринчик, имеющий идеальный рекорд из 19 побед (9 из них – нокаутом), продолжает поражать своей техникой и уверенностью. Его соперник, Дэвис, также демонстрирует впечатляющие результаты: у него 12 побед в 13 боях (8 нокаутов) и один поединок был признан несостоявшимся.
Это сражение станет испытанием для обоих боксеров, ведь каждый из них стремится доказать свою силу и уверенность на одной из самых известных арен мира. Любители бокса могут ожидать напряженного и эмоционального состязания, где каждый удар может стать решающим.
Гонг раздастся в 3:00 по киевскому времени в субботу, 15 февраля.
Онлайн видеотрансляцию боя Вы можете посмотреть на телеканале Megogo ГОНГ.
Популярное сейчас
- СМИ назвали команду Путина для переговоров с США по Украине
- "Кто еще в УПЛ готов платить ему такую зарплату?" - журналист назвал оклад Шведа в Шахтере
- В Карпатах рассказали, почему Маркевич ушел из клуба
- С детства за Динамо. Украинский боксер-супертяж пообещал выйти на бой с символикой киевского клуба
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф