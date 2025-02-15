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Денис Беринчик – Кейшон Дэвис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя

Бокс

Украинский боксер проводит защиту титула

Денис Беринчик – Кейшон Дэвис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя

Фото: Top Rank

Новина українською

В Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден" в ночь с 14 на 15 февраля состоится бой, который обещает стать настоящим праздником для любителей бокса. Украинский боксер Денис Беринчик сойдётся в ринге с американцем Кейшоном Дэвисом в поединке, где каждый из бойцов будет пытаться доказать свою непобедимость.

Беринчик, имеющий идеальный рекорд из 19 побед (9 из них – нокаутом), продолжает поражать своей техникой и уверенностью. Его соперник, Дэвис, также демонстрирует впечатляющие результаты: у него 12 побед в 13 боях (8 нокаутов) и один поединок был признан несостоявшимся.

Это сражение станет испытанием для обоих боксеров, ведь каждый из них стремится доказать свою силу и уверенность на одной из самых известных арен мира. Любители бокса могут ожидать напряженного и эмоционального состязания, где каждый удар может стать решающим.

Гонг раздастся в 3:00 по киевскому времени в субботу, 15 февраля.

Онлайн видеотрансляцию боя Вы можете посмотреть на телеканале Megogo ГОНГ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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