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Беринчик без шансов проиграл Дэвису и потерял титул чемпиона мира

Бокс
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Пора заканчивать с боксом

Беринчик без шансов проиграл Дэвису и потерял титул чемпиона мира

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Денис Беринчик (19-1; 9 КО) проиграл бой в главном событии вечера на Madison Square Garden. Наш соотечественник не сумел защитить титул чемпиона мира по версии WBO в поединке против Кейшона Дэвиса (13-0; 9 КО).

Бой был достаточно односторонним и прошел под диктовку американца. В третьем раунде после сомнительного удара в зону спины Беринчик взял колено, а рефери решил отсчитать нокдаун. Денис продолжил бой, однако уже в следующей трехминутке снова оказался на конвасе и продолжить поединок уже не смог.

Это поражение стало первым в профессиональной карьере 36-летнего украинского боксера. На данный момент у нашей страны осталось два чемпиона мира – Александр Усик и Василий Ломаченко.

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