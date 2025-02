Беринчик без шансов проиграл Дэвису и потерял титул чемпиона мира

Украинский легковес Денис Беринчик (19-1; 9 КО) проиграл бой в главном событии вечера на Madison Square Garden. Наш соотечественник не сумел защитить титул чемпиона мира по версии WBO в поединке против Кейшона Дэвиса (13-0; 9 КО).

Бой был достаточно односторонним и прошел под диктовку американца. В третьем раунде после сомнительного удара в зону спины Беринчик взял колено, а рефери решил отсчитать нокдаун. Денис продолжил бой, однако уже в следующей трехминутке снова оказался на конвасе и продолжить поединок уже не смог.

Это поражение стало первым в профессиональной карьере 36-летнего украинского боксера. На данный момент у нашей страны осталось два чемпиона мира – Александр Усик и Василий Ломаченко.

AS IF THERE WAS ANY DOUBT.



???????? @KeyshawnDavis8 just showed why he was born for GREATNESS. pic.twitter.com/W3s7ooLsrs