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Беринчик без шансов проиграл Дэвису и потерял титул чемпиона мира
Пора заканчивать с боксом
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский легковес Денис Беринчик (19-1; 9 КО) проиграл бой в главном событии вечера на Madison Square Garden. Наш соотечественник не сумел защитить титул чемпиона мира по версии WBO в поединке против Кейшона Дэвиса (13-0; 9 КО).
Бой был достаточно односторонним и прошел под диктовку американца. В третьем раунде после сомнительного удара в зону спины Беринчик взял колено, а рефери решил отсчитать нокдаун. Денис продолжил бой, однако уже в следующей трехминутке снова оказался на конвасе и продолжить поединок уже не смог.
Это поражение стало первым в профессиональной карьере 36-летнего украинского боксера. На данный момент у нашей страны осталось два чемпиона мира – Александр Усик и Василий Ломаченко.
AS IF THERE WAS ANY DOUBT.— Top Rank Boxing (@trboxing) February 15, 2025
???????? @KeyshawnDavis8 just showed why he was born for GREATNESS. pic.twitter.com/W3s7ooLsrs
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