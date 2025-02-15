Дэвис прокомментировал победу в поединке против Беринчика

Чемпион мира в легком весе по версии WBO Кейшон Дэвис (13-0; 9 КО) прокомментировал победу в поединке против украинца Дениса Беринчика (19-1; 9 КО). Его слова цитирует TOP Rank:

— У меня были проблемы с психическим здоровьем. Я был в психбольнице. Я был одним из тех детей, которые каждый день принимали лекарства. Я потерял себя, мне пришлось снова найти себя. И я прямо сейчас здесь, на национальном телевидении, рассказываю всем, кто страдает психическим здоровьем в темноте или днем, мужик.

Просто принимай это изо дня в день, и однажды ты это преодолеешь. Просто принимайте это изо дня в день и никогда не отказывайтесь от себя. Верьте в Бога, и он восторжествует. Он всегда берет верх.

Мужик, он (Кроуфорд - прим) сказал мне: "Бро, я же говорил тебе, что это будет удар по корпусу". Он постоянно повторял мне, чтобы я удваивал свои удары, и когда я попал в корпус, это было два удара – и он упал.

– Мы видели Киона раньше в шоу. Он – твой родной брат. Позади тебя твой другой брат, старший брат. Но Терренс Кроуфорд сказал мне: "Бро, это было такое чувство, будто мой младший брат выиграл пояс". Что это значит для тебя и всей команды?

– Мужик, я знаю Теренса уже много лет. С тех пор как мы начали работать с этими ребятами, у нас сложилась отличная химия. Мы росли вместе как семья.

— В начале было тяжело. Как тебе удалось это преодолеть?

— Честно говоря, у меня никогда не было проблем с неловкими соперниками. Единственное, что создавало немного трудностей – это то, как он постоянно прыгал вперед-назад, вперед-назад. Он был немного быстрее, чем я ожидал. Но с каждым раундом я все больше привыкал к ситуации, и четвертый раунд решил все, – сказал Дэвис.