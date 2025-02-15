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Беринчик-Дэвис: Статистика выброшенных и точных ударов

Бокс

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Беринчик-Дэвис: Статистика выброшенных и точных ударов

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Денис Беринчик (19-1; 9 КО) проиграл бой в главном событии вечера на Madison Square Garden. Наш соотечественник не сумел защитить титул чемпиона мира по версии WBO в поединке против Кейшона Дэвиса (13-0; 9 КО).

Портал Compubox публикует статистику ударов обоих боксеров. За почти 12 минут на ринге Беринчик выбросил 121 удар, из которых только 14 дошли до цели (2 джеба и 12 силовых). У его соперника 105 выброшенных ударов, из которых точными оказались 20 (5 джебов и 15 силовых).

Беринчик-Дэвис: Статистика выброшенных и точных ударов - изображение 1

Комментарий Дэвиса

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