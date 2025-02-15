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Беринчик-Дэвис: Статистика выброшенных и точных ударов
Все завершилось достаточно быстро
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский легковес Денис Беринчик (19-1; 9 КО)
Портал Compubox публикует статистику ударов обоих боксеров. За почти 12 минут на ринге Беринчик выбросил 121 удар, из которых только 14 дошли до цели (2 джеба и 12 силовых). У его соперника 105 выброшенных ударов, из которых точными оказались 20 (5 джебов и 15 силовых).
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