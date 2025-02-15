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Жена Усика показала серию нежных фото со своим мужем
Влюбленные на всю жизнь
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка поздравила всех с Днем святого Валентина. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Беринчик без
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