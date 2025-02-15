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Жена Усика показала серию нежных фото со своим мужем

Бокс
Обновлено

Влюбленные на всю жизнь

Жена Усика показала серию нежных фото со своим мужем

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка поздравила всех с Днем святого Валентина. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Беринчик без шансов проиграл Дэвису и потерял титул чемпиона мира.

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