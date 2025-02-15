Жена Усика показала серию нежных фото со своим мужем

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка поздравила всех с Днем святого Валентина. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Беринчик без шансов проиграл Дэвису и потерял титул чемпиона мира.