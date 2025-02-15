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Кроуфорд – о победе Дэвиса: Я знал, что Беринчик не выдержит его мощности

Бокс

Комментарий легенды

Кроуфорд – о победе Дэвиса: Я знал, что Беринчик не выдержит его мощности

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Теренс Кроуфорд прокомментировал победу американца Кейшона Дэвиса (13-0; 9 КО) в поединке против украинца Дениса Беринчика (19-1; 9 КО).

– Мой парень сделал свое дело. Я горд за него. Я счастлив. Он вышел туда и сделал все, что нужно, чтобы одержать победу, и теперь он чемпион мира. Он был спокоен, собран, готов. Знаешь, я ему сказал, иди туда, наслаждайся моментом. Я сказал: "Просто иди и получай удовольствие, будь мужчиной".

– Когда ты увидел, как он пробил несколько ударов по корпусу, а потом перевел наверх, что ты думал?

– Я знал, что Беринчик не выдержит его мощности. Поэтому я ему сказал: "Знаешь, не торопись, бери свое время. Ты помоложе, физически сильнее боец. Просто иди и наслаждайся моментом, получай удовольствие" - сказал Кроуфорд.

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Источник:
You-Tube
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
15.02.2025 в 12:07
слабо так бывает
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
15.02.2025 в 12:07
слабо так бывает
Ответить
0
0

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