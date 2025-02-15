Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Денис Беринчик потерял титул Чемпиона мира. Видеообзор поединка
В Украине осталось 2 чемпиона
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский боксёр Денис Беринчик потерял титул Чемпиона мира.
Легковес проиграл бой в главном событии вечера на Madison Square Garden против Кейшона Дэвиса.
Американец нокаутировал украинца в четвёртом раунде. Это поражение стало первым в профессиональной карьере 36-летнего украинского боксера.
Бокс. Лёгкий вес.
Нокаут в 4-м раунде
Видеообзор поединка:
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
15.02.2025 в 13:23
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- "Каладзе не хочет сжигать мосты": журналист – об обмене заявлениями Шевченко и мэра Тбилиси
- Шепелев получил необычный контракт в Александрии, – ТаТоТаке
- Ассист Цыганкова, разгром Челси, защитник Полесья едет в МЛС. Главные новости за 14 февраля
- Зеленский пообещал подарить Трампу чемпионский пояс Усика, - СМИ
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000
Комментарии 1