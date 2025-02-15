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Денис Беринчик потерял титул Чемпиона мира. Видеообзор поединка

Бокс

В Украине осталось 2 чемпиона

Денис Беринчик потерял титул Чемпиона мира. Видеообзор поединка

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинский боксёр Денис Беринчик потерял титул Чемпиона мира.

Легковес проиграл бой в главном событии вечера на Madison Square Garden против Кейшона Дэвиса.

Американец нокаутировал украинца в четвёртом раунде. Это поражение стало первым в профессиональной карьере 36-летнего украинского боксера.

Бокс. Лёгкий вес.

Денис Беринчик – Кейшон Дэвис

Нокаут в 4-м раунде

Видеообзор поединка:

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Денис Беринчик Кейшон Дэвис
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
15.02.2025 в 13:23
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
15.02.2025 в 13:23
Старый уже
Ответить
0
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