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Усик поддержал Беринчика после поражения в бою против Дэвиса

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Усик поддержал Беринчика после поражения в бою против Дэвиса

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) поддержал своего соотечественника, легковеса Дениса Беринчика (19-1; 9 КО) после его поражения в бою против Кейшона Дэвиса (13-0; 9); Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Усик поддержал Беринчика после поражения в бою против Дэвиса - изображение 1

Напомним, что ранее Дэвис прокомментировал победу над Беринчиком.

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