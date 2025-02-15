Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик поддержал Беринчика после поражения в бою против Дэвиса
Правильные слова
Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) поддержал своего соотечественника, легковеса Дениса Беринчика (19-1; 9 КО) после его поражения в бою против Кейшона Дэвиса (13-0; 9); Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дэвис
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Карпаты не смогут рассчитывать на двух игроков в матче с Динамо
- Динамо внесло в заявку на сезон двух юношей
- Воспитанник Динамо: Хачериди некрасиво себя вел. Его били в душевой
- Беринчик без шансов проиграл Дэвису и потерял титул чемпиона мира
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000