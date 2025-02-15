Усик поддержал Беринчика после поражения в бою против Дэвиса

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) поддержал своего соотечественника, легковеса Дениса Беринчика (19-1; 9 КО) после его поражения в бою против Кейшона Дэвиса (13-0; 9); Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дэвис прокомментировал победу над Беринчиком.