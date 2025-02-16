Усик поделился мыслями о возможном переходе в бриджитвейт

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) не планирует переходить в категорию "бриджитвейт". Его слова цитирует talkSPORT:

– Вы выигрывали титулы чемпиона мира в тяжелом весе и в супертяжелом весе. Между ними есть дивизион, о котором многие говорят. Сомнительно, как он известен, но бриджервейт – категория до 101,6 кг. Рассматривали ли вы потенциальный переход в этот дивизион, чтобы стать чемпионом мира в трех весовых категориях?

– Нет. Я сейчас подумаю. Бриджервейт, да?

– Не рассматриваете такой вариант? В сверхтяжелом весе до конца?

– Я не думал об этом. У меня есть тяжелый и сверхтяжелый вес. Бриджервейт – это новая категория? Там только пояс WBC?

– И WBA.

– WBA? Два? Нет. Только четыре, – сказал Усик.