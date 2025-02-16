Верняев поддержал Беринчика после поражения от Дэвиса. Фото

Украинский гимнаст, олимпийский чемпион Олег Верняев поддержал своего соотечественника, легковеса Дениса Беринчика (19-1; 9 КО) после его поражения в бою против Кейшона Дэвиса (13-0; 9 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик поделился мыслями о возможном переходе в бридживейт.