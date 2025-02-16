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Верняев поддержал Беринчика после поражения от Дэвиса. Фото
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский гимнаст, олимпийский чемпион Олег Верняев поддержал своего соотечественника, легковеса Дениса Беринчика (19-1; 9 КО) после его
Напомним, что ранее Усик
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