  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Верняев поддержал Беринчика после поражения от Дэвиса. Фото
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верняев поддержал Беринчика после поражения от Дэвиса. Фото

Бокс

Важные слова

Верняев поддержал Беринчика после поражения от Дэвиса. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст, олимпийский чемпион Олег Верняев поддержал своего соотечественника, легковеса Дениса Беринчика (19-1; 9 КО) после его поражения в бою против Кейшона Дэвиса (13-0; 9 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Верняев поддержал Беринчика после поражения от Дэвиса. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Усик поделился мыслями о возможном переходе в бридживейт.

По теме
yellow-arrow
Усик поделился мыслями о возможном переходе в бриджитвейт
yellow-arrow
Усик поддержал Беринчика после поражения в бою против Дэвиса
yellow-arrow
Денис Беринчик потерял титул Чемпиона мира. Видеообзор поединка
Денис Беринчик Олег Верняев
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости