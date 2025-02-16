Тренер Беринчика прокомментировал поражение своего подопечного в бою против Дэвиса

Станислав Григорук, тренер украинского легковеса Дениса Беринчика (19-1; 9 КО), прокомментировал поражение своего подопечного в бою против Кейшона Дэвиса (13-0; 9 КО). Его слова цитирует LB.ua:

"Денис имел травму – разрыв плечевой губы. Именно это повлияло на подготовку к бою. Эта травма стала значительным препятствием, поскольку она не позволила ему полноценно тренироваться и восстановиться перед поединком. Травма не дала ему сделать все, что он способен в ринге. Думаю, это еще и создало дополнительное психологическое давление и сказалось на его выступлении непосредственно на ринге.

Важно отметить, что бой был проведен в сложных условиях, и не только травма повлияла на исход поединка. Вы видели, что делалось за кулисами боя, что Кейшон и его команда вытворяли. Подготовка к большому поединку всегда состоит из многих факторов. Таким образом, разрыв губы стал одним из факторов, повлиявших на результат, но, пожалуй, не единственным" – сказал специалист.