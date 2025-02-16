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Дюбуа рассказал, что почувствовал после пропущенного удара от Джошуа

Бокс

Это действительно мощные выстрелы

Дюбуа рассказал, что почувствовал после пропущенного удара от Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) вспомнил свой поединок против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) и рассказал, что почувствовал после пропущенного в 5 раунде удара от "Эй-Джея". Его слова цитирует Seconds Out:

"Если честно, это было очень быстро. Это произошло мгновенно. Но я взял себя в руки.

Это был ужасно классный удар (в 5-м раунде – прим). Я смотрел запись и слышал этот звук. Этот удар походил на взрыв бомбы. Но да, у меня крепкий подбородок. Я просто сосредоточился, воспользовался моментом и рискнул – в итоге одержал победу" – сказал Дюбуа.

Напомним, что ранее Усик поделился мыслями о возможном переходе в бридживейт.

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