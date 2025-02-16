Дюбуа рассказал, что почувствовал после пропущенного удара от Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) вспомнил свой поединок против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) и рассказал, что почувствовал после пропущенного в 5 раунде удара от "Эй-Джея". Его слова цитирует Seconds Out:

"Если честно, это было очень быстро. Это произошло мгновенно. Но я взял себя в руки.

Это был ужасно классный удар (в 5-м раунде – прим). Я смотрел запись и слышал этот звук. Этот удар походил на взрыв бомбы. Но да, у меня крепкий подбородок. Я просто сосредоточился, воспользовался моментом и рискнул – в итоге одержал победу" – сказал Дюбуа.