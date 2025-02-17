Сергей Деревянченко: Мне бы хотелось посмотреть реванш Усика с Дюбуа

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко (15-6, 10 KO) высказался о чемпионе WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александре Усике (23-0, 14 КО).

- Что вы думаете о будущем Александра Усика? Верите ли в его возможное возвращение в крузервейт?

- Не знаю насчет крузервейта. Усик и перешел оттуда в супертяжеловесы, потому что не с кем было боксировать. Он там все выиграл и стал абсолютным чемпионом. Несмотря на то, что в хэвивейте Усик также победил Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа, не считаю, что ему есть смысл возвращаться в крузервейт. Это мое мнение.

Завершать ли карьеру, он решит сам. Если Усик уже насытился боксом и не хочет продолжать, то это его право. Если он останется и будет показывать такие бои, как раньше, то это будет очень здорово для бокса в целом и Украины.

Конечно, мне, как зрителю, хотелось бы еще посмотреть его бои. Например, матч-реванш против того же Дюбуа. Первая встреча у них получилась зрелищной. Плюс там есть эта история с ударом ниже пояса. Еще есть Чжан Чжилей и много других интересных супертяжеловесов.

- Кстати, что думаете о том скандальном ударе Дюбуа?

- Ну... Тот удар был ниже пояса. Однозначно. Опять же, даже в США есть разные судьи. Кто-то закрывает глаза, когда ты грязно работаешь, а кто-то не позволит тебе этого делать. Будут постоянно делать замечания и снимать очки, если ты продолжаешь. Очевидно, тот рефери решил, что это неприемлемо, - сказал Деревянченко.