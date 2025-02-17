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Бриедис: Беринчику 36 лет, а Дэвису 25 — это Земля и Луна

Бокс

Обидное поражение

Бриедис: Беринчику 36 лет, а Дэвису 25 — это Земля и Луна

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион мира латвиец Майрис Бриедис прокомментировал поражение украинского легковеса Дениса Беринчика в поединке с американцем Кейшоном Дэвисом.

Напомним, Беринчик уступил нокаутом в четвёртом раунде.

"Я не знаю, что можно было противопоставить Дэвису, что мог показать Беринчик. Он стойки менял, сближался и разрывал дистанцию. Но он был в полтора раза медленнее. Из Дэвиса энергия прямо пёрла.

После третьего раунда у Беринчика лицо было, будто он 12 раундов отбоксировал. Удары Дэвиса были быстрыми, резкими. Беринчик думал сближаться, но Дэвис работал и с ближней, и с дальней дистанции. Я даже не знаю, что Беринчик мог дать ему, кроме молодости. Если бы Беринчик был помоложе, порезче, побыстрее… Беринчику 36 лет, а там парню 25 — это Земля и Луна, очень большое возрастное расстояние. Конечно, это сказывается", — сказал Бриедис на своём YouTube-канале.

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Майрис Бриедис Денис Беринчик
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