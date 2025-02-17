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Деревянченко: Мне кажется, что у Ломаченко еще есть порох в пороховницах

Бокс

Но окончательное решение за боксером

Деревянченко: Мне кажется, что у Ломаченко еще есть порох в пороховницах

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Украинский боксер второй средней весовой категории Сергей Деревянченко (15-6, 10 КО) рассказал, что думает о завершении карьеры Василием Ломаченко.

– Сейчас ходит много слухов о том, что Василий Ломаченко скоро может завершить профессиональную карьеру. Что вы об этом думаете?

– По тому, что я видел в последних боях, мне кажется, что еще есть порох в пороховницах. Он себя нормально показал. Здесь вопрос в том, хочет он или нет (боксовать), как и любой боксер. Скучает ли он по этому? Желает подраться? Хочет ли на тренировку? Если да, то значит морально готов.

Мне также, как зрителю, было бы очень интересно увидеть его бой против Джервонт Дэвиса, который, казалось бы, намечался. "Танк" сейчас популярен и силен. Здесь мы бы точно узнали, готов ли Ломаченко продолжать на таком уровне.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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