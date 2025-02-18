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Логан Пол: Я бы вырубил Джервонту Дэвиса

Бокс

Блогер посоветовал своему соотечественнику оставаться в своей весовой категории

Логан Пол: Я бы вырубил Джервонту Дэвиса

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

29-летний американский блогер, спортсмен и звезда популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол обратился к чемпиону мира по версии WBA в лёгком весе непобеждённому соотечественнику Джервонте Дэвису.

"К сожалению, размер имеет значение. Мне плевать, насколько ты хорош, поскольку размер имеет значение. Я понял это, когда дрался с Флойдом Мейвезером-младшим. Поэтому просто вырубил бы к чёрту Джервонту. Этот парень отличный боец, но послушай меня — оставайся в своей весовой", — приводит слова Пола портал Low Kick MMA.

Ранее Логан Пол вызвал на бой по боксу Лионеля Месси.

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