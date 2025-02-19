  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Назван соперник Шакура Стивенсона на бой 22 февраля в Саудовской Аравии
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назван соперник Шакура Стивенсона на бой 22 февраля в Саудовской Аравии

Бокс

Свой последний поединок боксер провел в июле 2024 года

Назван соперник Шакура Стивенсона на бой 22 февраля в Саудовской Аравии

http://fightnews.info/ fightnews

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе, американец Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) получил нового соперника на бой 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вместо первоначально планируемого оппонента в лице его соотечественника Флойда Скофилда против него выйдет британский небитый проспект Джош Пэдли (15-0, 4 КО). Об этом пишет Boxing Scene.

Напомним, Стивенсон свой предыдущий поединок проводил в июле 2024 года, где он победил единогласным решением судей Артёма Арутюняна.

Что касается Пэдли, то он последний бой провёл в сентябре 2024 года и одержал там победу над другим перспективным британским легковесом Марком Чемберленом.

По теме
yellow-arrow
Усик встретился с главой СБУ Малюком. ФОТО
yellow-arrow
Логан Пол: Я бы вырубил Джервонту Дэвиса
yellow-arrow
Деревянченко: Мне кажется, что у Ломаченко еще есть порох в пороховницах
Шакур Стивенсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости