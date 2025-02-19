Джервонта Дэвис готов драться с Джейком Полом: Я сделаю это ради денег!

Действующий чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис заявил о готовности провести боксёрский поединок против популярного блогера, а также профессионального боксёра Джейка Пола.

"Да, я бы подрался с Джейком. Я бы сделал это ради денег. Провёл бы бой в 86 кг. Или в 89 кг, или в 91 кг. Нет, давай лучше в 88 кг", — приводит слова Дэвиса портал Happy Punch на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Дэвис свой следующий официальный поединок проведёт 1 марта в Нью-Йорке (США) на арене "Barclays Center" против чемпиона мира по версии WBA во втором полулёгком дивизионе американца Ламонта Роуча.