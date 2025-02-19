Владимир Кличко может вернуться на ринг? Нганну назвал его среди возможных соперников

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну заявил о возможности проведения боя против бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе, легенды бокса украинца Владимира Кличко.

"Мне осталось провести ещё несколько боёв по контракту. Есть вариант поединка с Рико Верховеном, но я не знаю. Это один из вариантов, также как Дерек Чисора и Владимир Кличко. Я определённо хотел бы провести следующий бой в боксе, и я готов к любому из вариантов", — приводит слова Нганну Sportsbookreview.

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Напомним, последний официальный поединок Нганну проводил в октябре 2024 года, где он победил бразильца Ренана Феррейру и стал чемпионом PFL в тяжёлом весе.