Кишон Дэвис: Многие люди в мире меня знают, потому, что я разношу соперников и забираю пояса

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Кишон Дэвис (13-0, 9 КО) рассказал о возможном поединке против чемпиона WBA Джервонты Дэвиса (30-0, 28 КО).

"Мне плевать на Танка. У меня идеальный рекорд - 13 побед, и многие люди в мире меня знают. И не потому, что я дерусь с большими именами, а потому, что я разношу соперников и забираю пояса. Единственное, что мне нужно, — это просто продолжать делать свое дело. То, что я не буду драться с ним, не помешает мне идти к вершине.

Танк знает, что я хочу с ним драться. Его тренер знает, что я хочу с ним драться. Весь боксерский мир знает, что я хочу с ним драться. Вопрос в другом: хватит ли у Танка смелости выйти против меня в ринг?", - заявил Дэвис.