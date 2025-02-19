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Кишон Дэвис: Многие люди в мире меня знают, потому, что я разношу соперников и забираю пояса
На счету боксера 13 побед
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версии WBO в легком весе Кишон Дэвис (13-0, 9 КО) рассказал о возможном поединке против чемпиона WBA Джервонты Дэвиса (30-0, 28 КО).
"Мне плевать на Танка. У меня идеальный рекорд - 13 побед, и многие люди в мире меня знают. И не потому, что я дерусь с большими именами, а потому, что я разношу соперников и забираю пояса. Единственное, что мне нужно, — это просто продолжать делать свое дело. То, что я не буду драться с ним, не помешает мне идти к вершине.
Танк знает, что я хочу с ним драться. Его тренер знает, что я хочу с ним драться. Весь боксерский мир знает, что я хочу с ним драться. Вопрос в другом: хватит ли у Танка смелости выйти против меня в ринг?", - заявил Дэвис.
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