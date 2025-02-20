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Джозеф Паркер: Я буду следующим соперником Усика
Боксер высказался о возможном поединке
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Джозеф Паркер дал комментарий после открытой тренировки в Саудовской Аравии перед своим поединком с действующим чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлем Дюбуа.
"Я действительно чувствую себя фантастически и с нетерпением жду боя. Это моё время, и вот-вот настанет момент, когда я заберу титул у Дюбуа и открою новую эру. Он может говорить что угодно, но я знаю, что это мой год, и именно я буду следующим соперником Усика", — приводит слова Паркера Boxing Scene.
22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) бой между Паркером и Дюбуа станет соглавным событием боксёрского вечера.
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