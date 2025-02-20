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Срочно ищут замену. Дюбуа может не выйти на бой против Паркера

Бокс
Обновлено

До поединка осталось два дня

Срочно ищут замену. Дюбуа может не выйти на бой против Паркера

Boxing Scene

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии IBF в тяжёлом весе Дэниэль Дюбуа болен и в настоящий момент проходит обследование у врача. Об этом информирует The Ring.

В субботу, 22 февраля, он должен провести бой с Джозефом Паркером на турнире в Саудовской Аравии.

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По данным источника, сейчас ведётся поиск замены на случай, если Дюбуа не сможет принять участие в поединке.

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