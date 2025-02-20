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Срочно ищут замену. Дюбуа может не выйти на бой против Паркера
До поединка осталось два дня
Boxing Scene
Чемпион мира по версии IBF в тяжёлом весе Дэниэль Дюбуа болен и в настоящий момент проходит обследование у врача. Об этом информирует The Ring.
В субботу, 22 февраля, он должен провести бой с Джозефом Паркером на турнире в Саудовской Аравии.
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По данным источника, сейчас ведётся поиск замены на случай, если Дюбуа не сможет принять участие в поединке.
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