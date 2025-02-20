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Новый соперник для Паркера. Мартин Баколе выйдет на ринг вместо Дюбуа
Неожиданный соперник
Фото: Getty Images
Претендент на мировые титулы в супертяжёлом весе конголезец Мартин Баколе (21-1, 16 KO) заменит чемпиона мира по версии IBF в тяжёлом весе Дэниэля Дюбуа в поединке с представителем Новой Зеландии Джозефом Паркером. Об этом пишет авторитетное издание The Ring.
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Напомним, Дэниэль Дюбуа снялся с боя из-за вирусной инфекции.
Бой Дюбуа и Околи пройдёт 22 февраля на турнире в Саудовской Аравии.
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