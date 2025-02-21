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Джозеф Паркер: Баколе настоящий зверь, с нетерпением жду встречи с ним

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Джозеф Паркер: Баколе настоящий зверь, с нетерпением жду встречи с ним

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Новозеландский боксёр Джозеф Паркер поделился мнением о конголезце Мартине Баколе, с которым он проведёт поединок завтра, 22 февраля.

Изначально Паркер должен был разделить ринг с чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлем Дюбуа, однако тот снялся с боя из-за вирусной инфекции. Британец выбыл вчера, 20 февраля.

"Он настоящий зверь. С нетерпением жду возможности сразиться с Мартином. Его избегали, так что давайте сделаем это", — сказал Паркер на канале Boxing News в YouTube.

В активе Паркера на профессиональном уровне 35 побед и три поражения. На счету Баколе 21 победа и одно поражение.

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