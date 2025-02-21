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ФОТО. Усик прибыл в Эр-Рияд
Украинский боксер посетит бой Паркера и Баколе
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) прилетел в Эр-Рияд.
Напомним, что украинец посетит вечер бокса, который пройдет 22 февраля.
Изначально обладатель титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO) должен был провести поединок с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером (35-3, 23 KO), однако Дюбуа заболел и был вынужден отказаться от боя.
Замену боксеру быстро нашли и теперь вместо него в ринг выйдет Мартин Баколе.
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