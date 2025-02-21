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Шакур Стивенсон и Джоша Пэдли вложились в лимит веса

Бокс

Почти одинаковые цифры на весах показали боксеры

Шакур Стивенсон и Джоша Пэдли вложились в лимит веса

http://fightnews.info/ fightnews

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась официальная процедура взвешивания всех участников завтрашнего вечера бокса.

В рамках основного карда чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон проведёт защиту своего титула в бою против Джоша Пэдли.

Оба боксёра без проблем уложились в лимит допустимого веса. Стивенсон показал на весах отметку в 60,78 кг, в то время как его соперник потянул на 60,82 кг.

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Шакур Стивенсон
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