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Шакур Стивенсон и Джоша Пэдли вложились в лимит веса
Почти одинаковые цифры на весах показали боксеры
http://fightnews.info/ fightnews
Сегодня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась официальная процедура взвешивания всех участников завтрашнего вечера бокса.
В рамках основного карда чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон проведёт защиту своего титула в бою против Джоша Пэдли.
Оба боксёра без проблем уложились в лимит допустимого веса. Стивенсон показал на весах отметку в 60,78 кг, в то время как его соперник потянул на 60,82 кг.
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