Шакур Стивенсон и Джоша Пэдли вложились в лимит веса

Сегодня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась официальная процедура взвешивания всех участников завтрашнего вечера бокса.

В рамках основного карда чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон проведёт защиту своего титула в бою против Джоша Пэдли.

Оба боксёра без проблем уложились в лимит допустимого веса. Стивенсон показал на весах отметку в 60,78 кг, в то время как его соперник потянул на 60,82 кг.