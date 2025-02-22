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Александр Усик назвал имя желаемого соперника
Все возможно
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) высказался по поводу снятия чемпиона IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) с боя против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера (35-3, 23 KO).
- Изменение планов в последний момент, у нас есть бой Паркер — Баколе. Каким будет твой прогноз на этот бой?
- Не знаю, посмотрим. Следующим я хочу драться с Дюбуа, — сказал Усик.
Напомним, Даниэль должен был встретиться с Джозефом Паркером, однако за два дня до него заболел и был вынужден сняться, его заменил конголезец Мартин Баколе.
Поединок Паркер - Баколе состоится 22 февраля в Эр-Рияде.
????️ @usykaa: "I WANT TO FIGHT DUBOIS" ???? #BeterbievBivol2 | #RiyadhSeason | Feb 22, live on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/R2Q8yXPnq6— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 21, 2025
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