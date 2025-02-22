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Александр Усик назвал имя желаемого соперника

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Александр Усик назвал имя желаемого соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) высказался по поводу снятия чемпиона IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) с боя против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера (35-3, 23 KO).

- Изменение планов в последний момент, у нас есть бой Паркер — Баколе. Каким будет твой прогноз на этот бой?

- Не знаю, посмотрим. Следующим я хочу драться с Дюбуа, — сказал Усик.

Напомним, Даниэль должен был встретиться с Джозефом Паркером, однако за два дня до него заболел и был вынужден сняться, его заменил конголезец Мартин Баколе.

Поединок Паркер - Баколе состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

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